Російська авіація знову впустила бомбу на Бєлгородську область

У Бєлгородській області РФ знову впала російська авіабомба. Карта: ASTRA

За даними джерел російського видання ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області РФ, 10 жовтня в Шебекінському міському окрузі, за кілька кілометрів від села Неклюдове, знайдено авіаційну бомбу ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає.

За підрахунками ASTRA, це як мінімум 128 авіабомба, що впала на Росію та окуповані території України з березня по жовтень цього року.

Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.

Раніше було опубліковано підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри у назві таких бомб позначають загальну вагу виробу.

Зазначається, що активно використовувати УМПК російська армія розпочала навесні цього року. І відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України.

За підрахунками ASTRA, всього з березня по вересень російські літаки впустили щонайменше 128 авіабомб на Росію та окуповані території України. Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — бомби постфактум знищують вибухотехніки.