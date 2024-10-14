РФ за добу обстріляла Покровськ: постраждала людина та пошкоджено газопровід

Минулої доби, 13 жовтня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, зокрема, потрапили в приватну забудову кількох районів. Внаслідок атак пошкоджено газопровід та приватні будинки, також є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«13 жовтня о 08:50 стався ворожий обстріл центральної частини міста, внаслідок якого пошкоджено 3 приватні домогосподарства», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що близько 11:20 під ударом опинилася південна частина міста. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1955 року народження, якого з уламковим проникаючим пораненням грудної клітини було госпіталізовано до лікарні.



Внаслідок обстрілу також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: котельня та газопровід. Без газопостачання лишається 165 абонентів.



Крім того, без електропостачання внаслідок обстрілу залишились абоненти села Роза та мешканці південної та центральної частин Покровська. Відновлювальні роботи заплановані на поточну добу.



Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися біля Вугледара та Часового Яру в Донецькій області. Крім того, відзначено просування військ РФ у Курській області.