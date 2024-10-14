Нові удари по населених пунктах Донеччини: за добу росіяни атакували 12 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 13 жовтня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак три райони потрапили під російські обстріли, є жертви та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

Ситуація на Донеччині така:



Покровський район. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Гірник і Веселий Гай. У селищі Шевченко Добропільської громади пошкоджено 3 складські приміщення, 2 автобуси і 3 автівки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Гродівській громаді пошкоджено 10 будинків у Малинівці і 7 у Миролюбівці.



Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Краматорську росіяни завдали авіаудару по промзоні.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджені 12 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.



Раніше ми писали, що в Україні ніч пройшла без атак «Шахедів» уперше за останні 48 діб.