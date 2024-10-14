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СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували вогонь по Полтавщині та Сумщині

14 жовтня 2024, 10:48

СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували вогонь по Полтавщині та Сумщині

Затримано коригувальники ударів по Полтавщині та Сумщині. Фото: СБУ Затримано коригувальники ударів по Полтавщині та Сумщині. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували російські удари по Полтавській та Сумській областях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу «потрібних об'єктів». Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відстежувати наслідки «прильотів», а також коригувати повторні або планувати нові атаки.

«Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства», — йдеться у заяві СБУ.

За матеріалами справи спочатку агенти знаходили «потрібні» об'єкти, а потім встановлювали й замаскували навпроти них мобільні телефони, які здійснювали онлайн-трансляцію.

Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу підключали до них зовнішні акумулятори.

Техніка, яку використовували корегувальники. Фото: СБУ

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами цього літа, коли шукали легкий заробіток на телеграм-каналах. Згідно з «Оперативним ЗСУ», агентами росіян виявилися Андрій Сливка та Андрій Зотов.

Обвинувачені в коригуванні ударів по інфраструктурі та військових об'єктах Андрій Сливка та Андрій Зотов. Фото: Оперативний ЗСУ

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримала Дмитра Чистиліна – кремлівського ідеолога збройної агресії РФ.

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