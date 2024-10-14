Росіяни щоразу відступали: українська армія зупинила просування військ РФ під Селидовим – Bild

Ситуація під Селидовим. Фото карта: DeepState

Місто Селидове Донецької області – одне з передмість Покровська, до війни там мешкали близько 23 000 людей. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на слова експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке.



Багато населених пунктів довкола вже зайняті російськими військами, але під Селидовим оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії України «Кара-Даг». Сотні російських солдатів атакують там щодня, кілька разів вони вже входили на околиці Селидового, але щоразу відступали. Наприклад, вони намагалися взяти вугільну шахту на північному сході міста. Однак у бій вступив український БТР-4, який змусив ЗС РФ втекти.



За словами Репке, у Миколаївці, Новогродівці, Гродівці – всюди росіяни підійшли дуже близько до Покровська.



«Виняток – лише місто Селидове та його околиці, де оборону дуже добре тримає бригада «Кара-Даг». Там російська армія найменше просунулася. При цьому треба сказати, що їхній південний фланг в Українську повністю зруйнований, а північний фланг також під загрозою. Це завжди велика проблема: коли одна українська бригада добре обороняється та стримує росіян, вона дуже залежить від сусідніх бригад і все одно має відступати, щоб уникнути оточення», – заявив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російської армії позиції під Покровськом.