У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу

Перекидання живої сили російських військ через окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео

13 жовтня відбулося велике перекидання живої сили ЗС РФ через окупований Маріуполь. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, знову понад 20 вантажівок організованими двома колонами рухалися маршрутом Росія – Новоазовськ-Маріуполь – Микільське – Розовсько-Пологівська агломерація на Времівський напрямок.



«Можете тепер побачити на власні очі відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. Це залежатиме від готовності наших Сил оборони», – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія відновила наступальні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей.