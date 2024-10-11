Головне за день: ЗСУ контролюють 50% Торецька. Армія РФ захопила три села

Політика
Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.
Українська сторона передасть Ватикану список українських журналістів, які перебувають у полоні в РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Римським Франциском.
Європейський Союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. ЄС потребує незалежного розслідування її загибелі.
Суспільство
На Донеччині не вистачає шелтерів для жертв домашнього насильства. Зараз є обмежена мережа спеціалізованих служб-шелтерів, що складається з трьох денних центрів, трьох мобільних бригад та шести консультаційних служб.
Бойові дії
Російські війська окупували три населені пункти поблизу міста Мирноград – села Миколаївка, Червоний Яр та Крутий Яр, повідомили аналітики DeepState.
За даними Міноборони Великобританії, сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, ймовірно, залишається основним напрямом зусиль Росії.
Російській армії вдалося просунутися в Торецьку. Там вони закріпились на двох вулицях міста. Як розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, українська сторона контролює приблизно 40–50% території міста.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область. За його словами, росіяни перекинули ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.
Російська армія обстріляла Часів Яр, Іванопілля, Плещеївка, Ясна Поляна та Мирноград. Внаслідок атак п'ять мешканців постраждали, також відомо про одну загиблу.
В угрупуванні «ДНР» заявили, що на окупованій території за день від обстрілів поранено чотирьох мирних жителів. Серед них два співробітники пожежної служби, яка працює під контролем «ДНР».
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