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Головне за день: ЗСУ контролюють 50% Торецька. Армія РФ захопила три села

11 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: ЗСУ контролюють 50% Торецька. Армія РФ захопила три села

Політика

 Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Українська сторона передасть Ватикану список українських журналістів, які перебувають у полоні в РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Римським Франциском.

Європейський Союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. ЄС потребує незалежного розслідування її загибелі.

Суспільство

 На Донеччині не вистачає шелтерів для жертв домашнього насильства. Зараз є обмежена мережа спеціалізованих служб-шелтерів, що складається з трьох денних центрів, трьох мобільних бригад та шести консультаційних служб.

Бойові дії

 Російські війська окупували три населені пункти поблизу міста Мирноград – села Миколаївка, Червоний Яр та Крутий Яр, повідомили аналітики DeepState.

За даними Міноборони Великобританії, сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, ймовірно, залишається основним напрямом зусиль Росії.

Російській армії вдалося просунутися в Торецьку. Там вони закріпились на двох вулицях міста. Як розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, українська сторона контролює приблизно 40–50% території міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область. За його словами, росіяни перекинули ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.

Російська армія обстріляла Часів Яр, Іванопілля, Плещеївка, Ясна Поляна та Мирноград. Внаслідок атак п'ять мешканців постраждали, також відомо про одну загиблу.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що на окупованій території за день від обстрілів поранено чотирьох мирних жителів. Серед них два співробітники пожежної служби, яка працює під контролем «ДНР».

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