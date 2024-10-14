Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState

Війська РФ просунулися біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки. Карта DeepState

Російські окупанти просунулися біля Вугледара та Часового Яру в Донецькій області. Крім того, відзначено просування військ РФ у Курській області. Про це у ніч на понеділок, 14 жовтня, повідомив український проєкт DeepState.



«Противник просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки (Курської області РФ), Крем'яного (Курської області РФ), у Цукуриному та Золотій Ниві», — йдеться у повідомленні.



DeepState також оновив карту бойових дій.

Війська РФ просунулися біля Вугледару і у Золотій Ниві. Карта DeepState

Війська РФ просунулися у Цукуриному. Карта DeepState

Раніше повідомлялося, що українським військовослужбовцям вдалося поновити становище біля міста Новогродівка Покровського району Донецької області.