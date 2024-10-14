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На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ

14 жовтня 2024, 10:22

На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ

На фронті минулої доби сталося 161 бойове зіткнення. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Курахівському напрямку в Донецькій області. Про це 14 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління та ще один важливий об'єкт росіян.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп'янському напрямку сталося 19 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення в районах Часового Яру та Ступочек.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку окупанти атакували 25 разів у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селідове.

На Курахівському напрямку відбито 39 атак російських військ біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмаїлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максиміліанівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку агресор двічі атакував поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі атакували поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

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