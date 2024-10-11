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«Ситуація залишається критичною»: капітан НГУ про події на фронті

11 жовтня 2024, 13:40

«Ситуація залишається критичною»: капітан НГУ про події на фронті

Російська армія сході застосовує дуже багато резервів, боєприпасів і озброєння. Про це повідомив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» капітан НГУ з Бахмутського напряму Володимир Назаренко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках і в цілому по всій лінії сходу. Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів та озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах та дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю», — зазначив він.

Назаренко уточнив, що бої відбуваються майже щогодини на всій лінії розмежування, росіяни використовують тактику штурмів малими групами.

«Ці малі групи ворог супроводжує дронами. Дронами, оснащеними боєприпасами для скидання, та FPV-коптерами. Ворог все активніше веде прицільний вогонь з артилерії. Вся лінія фронту є червоною», — резюмував капітан НГУ.

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