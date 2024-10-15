Окупанти двічі обстріляли Покровськ: є пошкодження

Минулої доби, 14 жовтня, російські окупанти вдарили по центральній частині Покровська. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Щодня Покровська громада перебуває під обстрілами. Російські окупаційні війська руйнують об'єкти критичної інфраструктури та житлову забудову», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що близько 11:00 відбулося вороже влучення в одну з центральних вулиць. У зоні пораження опинилися 3 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, о 19:15 відбувся обстріл південної частини Покровська. Незначні пошкодження зазнали кілька приватних домогосподарств.



Раніше ми писали, що російська армія 15 жовтня скинула авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.