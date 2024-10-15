Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян

Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та вантажівку росіян. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
Спочатку окупанти РФ вдарили по українських позиціях з міномета на північному напрямку та намагалися втекти.
«Але прикордонники переконливо дали зрозуміти, що ніхто не піде без прощального салюту», - підписали відео прикордонники.
Нагадаємо, прикордонники бригади «Гарт» знищили гармату-гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях