Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян

Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку РФ. Фото: кадр із відео

Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та вантажівку росіян. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.



Спочатку окупанти РФ вдарили по українських позиціях з міномета на північному напрямку та намагалися втекти.



«Але прикордонники переконливо дали зрозуміти, що ніхто не піде без прощального салюту», - підписали відео прикордонники.



Нагадаємо, прикордонники бригади «Гарт» знищили гармату-гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку.