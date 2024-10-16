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«Жорстка відповідь»: США не збиватимуть російські ракети над Україною через ризик ядерної війни з РФ – Politico

16 жовтня 2024, 11:54

«Жорстка відповідь»: США не збиватимуть російські ракети над Україною через ризик ядерної війни з РФ – Politico

Американська система ППО Patriot. Фото: Raytheon Американська система ППО Patriot. Фото: Raytheon

Цього тижня США розгорнули передову систему ППО та десятки військових, щоб захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет. Про це пише американське видання Politico.

Однак такого рівня допомоги немає для України, хоч вона щодня стикається з російськими безпілотниками, ракетами та бомбами. У Києві це називають подвійними стандартами.

Коли американські та британські системи протиповітряної оборони та винищувачі допомогли збити сотні іранських ракет 1 жовтня, Міністерство закордонних справ України заявило: «Ми закликаємо союзників України захищати український повітряний простір з такою самою рішучістю і без вагань від російських ракетних та безпілотних атак, визнаючи, що людське життя однаково цінне у будь-якій частині світу».

Однак причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні.

За словами старшого помічника Сенату США, знищення російських ракет над Україною може призвести до ядерної війни з РФ.

«Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не подобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни. Набагато більший ризик, якщо спробувати це з Росією», – заявив він.

Два чиновники адміністрації Байдена на умовах анонімності висловили таку ж думку.

«Надсилання американських військ для знищення російських ракет над Україною може спровокувати пряме військове зіткнення між двома провідними ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни – з потенційно апокаліптичними наслідками. У той час як на Близькому Сході США можуть збити ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з ядерним противником», – вважають у виданні.

Нагадаємо, що Росія для війни проти України готує понад 10 тисяч військових із КНДР на Далекому Сході.

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