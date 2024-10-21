Російські війська знову вдарили по Кривому Рогу: деталі

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: ТГ-канал

Окупаційні війська РФ знову вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.



«Ворог знову поцілив по місту Кривий Ріг. Знову цивільна інфраструктура. Пошкоджено об'єкт культури», — зазначив він.



Подробиці надзвичайної ситуації встановлюються.



Ситниченко закликав громадян дотримуватись заходів безпеки і під час оголошення повітряної тривоги обов'язково переходити до укриття.



Раніше ми писали, що російська армія 20 жовтня атакувала ракетою Кривий Ріг. Чотири особи постраждали, серед них — дівчинка 12 років. Через російську атаку пошкоджено п'ять багатоповерхівок, готель, об'єкти цивільної інфраструктури.