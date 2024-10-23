Війська РФ обстріляли Донецьку область: троє жителів загинули, семеро дістали травми

Через обстріли РФ Донеччини загинули 3 та поранено 7 осіб. Фото: Філашкін

За 22 жовтня російські війська вбили трьох жителів Донецької області: 2 в Олександро-Калиновому та 1 у Різниківці. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 7 людей в області за добу отримали поранення: двоє в Олександро-Калиновому, троє людей у Мирнограді, також було поранено одного мешканця Плещіївки та одного в Лимані», — додав голова Донецької ОВА.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи становить 2831 особу вбитими та 6329 - пораненими.



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