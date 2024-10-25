Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України

Кабмін схвалив експериментальний проект надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла. Він реалізовуватиметься протягом двох років. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проект стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

Урядом затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, який підлягатиме реєстрації у базі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що надання субсидії за наймом житла наймачеві не обмежуватиме BПЛ в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв.м, але не менше 35,22 кв.м на сім'ю.

Закріплено, що субсидія за наймом житла призначатиметься, якщо витрати домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова процентна ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.