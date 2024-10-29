ППО України збила 26 із 48 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 29 жовтня 2024 року, РФ завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місту Кривий Ріг, а також атакував Україну 48 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях», - повідомили у пресцентр ПС ЗСУ.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локально втрачено, один повернувся до Росії.



Раніше, 28 жовтня, ЗС РФ атакували територію України за допомогою сотні ударних дронів-камікадзе. Нагадаємо, ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 183 БПЛА росіян.