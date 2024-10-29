ПВО Украины сбила 26 из 48 российских БпЛА. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 29 октября 2024 года, РФ нанесла удар баллистической ракетой «Искандер-М» по городу Кривой Рог, а также атаковал Украину 48-ю ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Об этом говорится в отчете командования Воздушных Сил ВСУ.



«Авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях», — сообщили в пресс-центре ВС ВСУ.



По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один — вернулся в Россию.



Ранее, 28 октября, ВС РФ атаковали территорию Украины с помощью сотни ударных дронов-камикадзе. Напомним, ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 183 БпЛА россиян.