РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: один чоловік загинув, багато постраждалих

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти увечері, 28 жовтня, вдарили баллістикою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Одна людина загинула, також відомо про 14 травмованих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Розі. 10 із них госпіталізовано. Один поранений — «важкий». Інші у стані середньої тяжкості. Через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка», — зазначив він.





За словами Лисака, внаслідок атаки спалахнула пожежа, рятувальники її ліквідували. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адміністративна будівля.



Крім того, знищено 12 гаражів, ще 10 — понівечено, трохи пошкоджено газопровід.



Раніше ми писали, що 29 жовтня росіяни вкотре атакували Харків за допомогою керованої авіабомбомби. Відомо про чотирьох загиблих, ведуться розбори завалів.