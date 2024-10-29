У Бєлгородській області РФ двоє чоловіків підірвалися на мінах

У селі Нова Таволжанка Шебекинського муніципального округу Бєлгородської області двоє чоловіків постраждали внаслідок розриву касетних боєприпасів. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його словами, один чоловік постраждав внаслідок боєприпасу, що здетонував поруч. Медики діагностували йому численні осколкові поранення обох ніг.



Крім того, Гладков розповів і про другого постраждалого, який наступив на міну. Потерпілого у тяжкому стані доставили до районної лікарні, у нього відкрита черепно-мозкова та мінно-вибухова травми, а також переломом кісток черепа та осколкові поранення ніг.



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