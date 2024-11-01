З початку війни в Україні загинули 585 дітей — Офіс Генпрокурора

Майже 600 дітей загинуло від початку війни в Україні. Ілюстративне фото

В Україні з початку війни загинуло 585 дітей. Про це у п'ятницю, 1 листопада, повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними відомства, ще 1664 дитини після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазначається, що найбільше дітей загинули та постраждали у Донецькій та Харківській областях.

Напередодні заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що зниклими безвісти через війну вважаються понад 1700 дітей. Загалом у Єдиному реєстрі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, перебуває понад 52 тисячі осіб.