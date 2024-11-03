Скільки ракет, дронів і КАБів запустила РФ за тиждень: відповідь Зеленського

Росія за тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Фото: ДСНС

Російська армія за минулий тиждень запустила по Україні сотні авіаційних бомб та ударних дронів-камікадзе. Окрім того, росіяни атакували нашу країну ракетами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Росія за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомб, запустила близько 30 ракет і майже 500 «шахедів», — зазначив він.



За словами Зеленського, більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об'єктів та критичної інфраструктури.



Глава держави знову закликав партнерів надати Україні далекобійні ракети, а також посилити санкції проти Росії.



«Усі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що в ніч на 3 листопада 2024 року (з 17:30 2 листопада) ворог завдав удару керованої авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.