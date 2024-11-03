Безугла заявила про переведення військових з Повітряних сил у піхоту: Ігнат відреагував

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що ППО нібито «стала гірше збивати шахеди». Також вона пояснила, що військових Повітряних сил ЗСУ переводять у піхоту. Своєю чергою голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував цю заяву.



«Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину», — зазначив він.





За словами Ігната, Мар'яна Безугла бреше, оскільки російські дрони збивають не тільки Повітряні сили, а й усі інші складові Сил оборони. Також кількість збитих дронів не зменшилася.



«Є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз — разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить ще дещо, що ми у зведеннях називаємо «БпЛА невстановленого типу». Їхня половина — вони маркуються як «локаційно втрачені». Тож брехню про менше збивають — очевидна!», — резюмував голова управління комунікацій Командування Повітряних сил.



Раніше ми писали, що російські окупанти в черговий раз атакували територію України за допомогою керованої ракети та 96 ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили ракету та 66 БПЛА.