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У Костянтинівській адміністрації відповіли, чому у квартирах немає тепла

03 листопада 2024, 15:59

У Костянтинівській адміністрації відповіли, чому у квартирах немає тепла

У Костянтинівці Донецької області не стартував опалювальний сезон у багатоквартирних будинках через обстріл інфраструктури та проблеми з водопостачанням у регіоні. Про це передає Суспільне Донбас.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов сказав, чому у місті досі немає опалення. За його словами, це зробити заважають «щоденні обстріли інфраструктури та котелень та проблеми з водопостачанням на місто».

Крім того, чиновник закликав мешканців Костянтинівки виїжджати з міста.

Раніше ми писали, що 1 листопада розпочався опалювальний сезон у місті Слов'янськ Донецької області.

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Люди
Сергій Горбунов
Місця
Донецька область Костянтинівка
Інше
Опалювальний сезон

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