У Костянтинівській адміністрації відповіли, чому у квартирах немає тепла

У Костянтинівці Донецької області не стартував опалювальний сезон у багатоквартирних будинках через обстріл інфраструктури та проблеми з водопостачанням у регіоні. Про це передає Суспільне Донбас.



Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов сказав, чому у місті досі немає опалення. За його словами, це зробити заважають «щоденні обстріли інфраструктури та котелень та проблеми з водопостачанням на місто».



Крім того, чиновник закликав мешканців Костянтинівки виїжджати з міста.



Раніше ми писали, що 1 листопада розпочався опалювальний сезон у місті Слов'янськ Донецької області.