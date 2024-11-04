У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи

Через сильні пориви вітру в Маріуполі дерева падають прямо на проїжджу частину. Фото: соцмережі

В окупованому Маріуполі вирує штормовий вітер. Пориви досягають 20 метрів за секунду. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що вже у кількох районах міста зафіксовано випадки падіння дерев, які не встояли перед натиском вітру. Також він зриває елементи дахів із будинків.

Мешканці повідомляють, що частина мікрорайонів перебуває без світла. Зокрема, зникла електрика на Черемхах у Приморському районі міста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку 4 листопада немає електропостачання у 10 752 абонентів. Відсутнє світло у Кіровському районі міста.