Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



«Ворог окупував Степанівку», — йдеться у повідомленні.



Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Степанівка зараз перебуває у червоній зоні — це означає, що контроль над населеним пунктом перейшов до окупантів.



Крім того, за даними експертів DeepState, противник просунувся біля Курахового, Богоявленки, у Кремінній Балці на Донеччині, а також у Колесниківки на Харківщині.

Водночас, в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося про те, що на Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів у районах Часового Яру та Ступочек, а ще два бойові зіткнення досі тривають.