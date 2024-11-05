У Костянтинівській громаді працюють 11 «Пунктів незламності»

У Костянтинівській громаді Донецької області функціонують 11 «Пунктів незламності» — шість у місті Костянтинівка та ще п'ять у селах. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«На сьогодні у громаді працюють 11 «Пунктів незламності» (6 безпосередньо у місті та 5 у старостинських округах), які готові прийняти мешканців», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що у деяких «Пунктах незламності» можна перебувати 24/7 і під час комендантської години, проте прийти треба до її початку, або перебувати до її завершення.



Крім того, там доступні, зокрема, гарячий чай та кава, світло, тепло, санвузли, місця для відпочинку, можливість зарядити телефони та доступ до мережі Інтернет.



Раніше ми писали, що на Донеччині через безперервні обстріли з боку Росії люди продовжують залишати свої будинки, у тому числі і в Костянтинівці, а допомагають з евакуацією поліцейські.