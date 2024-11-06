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Понад 60 російських безпілотників уночі атакували Україну: сили ППО збили 38 дронів

06 листопада 2024, 09:25

Понад 60 російських безпілотників уночі атакували Україну: сили ППО збили 38 дронів

У ніч на 6 листопада війська Росії двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і Х-31П з акваторії Чорного моря вдарили по Одеській області. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Також росіяни атакували Україну 63 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків міст Брянськ, Приморсько-Охтарськ і Орел РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивають зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО збили 38 дронів в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Також 20 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах, ще два – у повітряному просторі України. Бойова робота продовжується.

Нагадаємо, що ЗСУ з початку 2024 року вивели з ладу 102 танкові батальйони російських окупантів.

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