«Був хлопок — по мені влучили»: радіоперехоплення пілота підбитого Мі-8 РФ

Розвідка опублікувала радіоперехоплення пілота російського Мі-8, якого підбив морський дрон Magura V5. Запис з'явився у телеграм-каналі ГУР МО України.



У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8 панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.



«Був хлопок — по мені влучили. Пуск із води був. Після цього був ще один спалах. Я його вже не бачив, куди він пішов, а перший прямо в мене пішов і вибухнув десь поруч — по вертольоту відчув, деякі системи відмовили», — доповів пілот окупантів.

Раніше морський дрон Magura V5 збив російський гелікоптер Мі-8. Ще один російський гелікоптер зазнав вогневого ураження і зміг дістатися до аеродрому базування.