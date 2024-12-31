У низці міст Донеччини 2 січня тимчасово відключать воду

На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



Це обмеження стосуватиметься Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня із 01:00.



Причиною призупинення водопостачання називають аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водопроводу.



«Коли роботи буде завершено, водопостачання буде відновлено в повному обсязі», — пообіцяли в ДонОВА.



Ремонтні роботи на Другому Донецькому водоводі ведуться регулярно. Через це у мешканців півночі регіону по кілька днів не буває води. Так на початку грудня через відсутність водопостачання мешканці деяких міст залишилися без тепла у будинках. Причиною стало те, що люди зливали воду із системи опалення.