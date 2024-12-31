Російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні

ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. Фото: кадр із відео

Військові РФ атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб.

ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.

ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.

«Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 39-річний водій дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні», — зазначили у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, на Донеччині за добу російські обстріли пошкодили понад два десятки будинків.