Російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні

Військові РФ атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб.
ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.
ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.
«Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 39-річний водій дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні», — зазначили у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, на Донеччині за добу російські обстріли пошкодили понад два десятки будинків.
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