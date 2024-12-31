Морський дрон Magura V5 збив російський вертоліт Мі-8. Фото: кадр із відео

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР МО України.



«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 “SeeDragon” знищено російський гелікоптер Мі-8», - уточнили в розвідці.



Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Нагадаємо, сьогодні БПЛА атакували нафтобазу у Смоленській області, а саме у Ярцевому.