На Донеччині за добу російські обстріли пошкодили понад 2 десятки будинків

За понеділок, 30 грудня, російська армія кілька разів обстріляла міста та села Донецької області. Поліція зафіксувала 2 910 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Інформація про постраждалих за добу не надходила, зазначили в обласній військовій адміністрації.

У прифронтовому Покровську пошкоджено 15 будинків. У Лимані пошкоджено 3 будинки та 2 газопроводи. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку та 3 склади.





З лінії фронту евакуйовано 824 особи, у тому числі 19 дітей.

30 грудня чотири мирні жителі постраждали під обстрілами, заявили в угрупуванні «ДНР».