Вибухи в Росії: 7 областей та окупований Крим відбивалися від дронів

У ніч проти 31 грудня у кількох областях РФ лунали вибухи. Безпілотники атакували військові та промислові об'єкти країни-окупанта. Як заявили в Міноборони РФ, за ніч збито 68 дронів.



25 БПЛА збиті над територією Брянської області, 11 — над територією Краснодарського краю, 10 — над територією Смоленської області, два — над територією Тверської області, і по одному — над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей. У Казані тимчасово припинив роботу аеропорт.



У Ярцевому Смоленській області атаковано нафтобазу. Попередня атака нафтобази в Ярцевому відбулася 24 квітня 2024 року.



В Курській області атаковано місце базування російських військ у Льгові.



Брянська область збивала БПЛА, які рухалися переважно транзитом.



В окупованому Криму сталася масована атака українських БПЛА з неба та на воді.





Минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб.