Курахове майже повністю захоплене російськими окупантами

Просування ЗС РФ у Кураховому станом на 31 грудня 2024 року. Фото: карта DeepState

Населений пункт Курахове майже повністю перейшов під контроль російських окупантів. Про це свідчить мапа аналітичного проєкту DeepState.



У Генеральному штабі ЗСУ своєю чергою заявили, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку.



Зазначається, що основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.



На околиці міста в напрямку Дачного, яке знаходиться менш як за 10 км від Курахового просувається 5-та окрема мотострілецька бригада РФ.



На підтримку цих загарбників з боку Дальнього висунулися ще три полки, а саме: 33-й гвардійський мотострілецький полк, 255-й гвардійський мотострілецький полк і 242-й гвардійський мотострілецький полк.



Раніше 37-та окрема бригада морської піхоти відбила черговий штурм окупантів РФ на Курахівському напрямі.

Нагадаємо, на відміну від всього напрямку, взяття Курахового, на жаль, уже вважається лише питанням часу.