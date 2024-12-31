Курахове майже повністю захоплене російськими окупантами

Населений пункт Курахове майже повністю перейшов під контроль російських окупантів. Про це свідчить мапа аналітичного проєкту DeepState.
У Генеральному штабі ЗСУ своєю чергою заявили, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку.
Зазначається, що основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.
На околиці міста в напрямку Дачного, яке знаходиться менш як за 10 км від Курахового просувається 5-та окрема мотострілецька бригада РФ.
На підтримку цих загарбників з боку Дальнього висунулися ще три полки, а саме: 33-й гвардійський мотострілецький полк, 255-й гвардійський мотострілецький полк і 242-й гвардійський мотострілецький полк.
Раніше 37-та окрема бригада морської піхоти відбила черговий штурм окупантів РФ на Курахівському напрямі.
Нагадаємо, на відміну від всього напрямку, взяття Курахового, на жаль, уже вважається лише питанням часу.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях