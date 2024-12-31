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Ракетний обстріл Льгова: пошкоджено дві лінії електропередач

31 грудня 2024, 07:20

Ракетний обстріл Льгова: пошкоджено дві лінії електропередач

Ракетний обстріл Льгова, пошкоджено лінії електропередач. Фото: кадр із відео Ракетний обстріл Льгова, пошкоджено лінії електропередач. Фото: кадр із відео

Учора ввечері, 30 грудня 2024 року, місто Льгов Курської області потрапило під ракетний обстріл. Інформація про це з'явилась у місцевих пабліках.

В Оперативному штабі регіону повідомили, що ушкодження зазнав один восьмиквартирний двоповерховий будинок та дві лінії електропередач.

Раніше, 25 грудня 2024 року, Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області.

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