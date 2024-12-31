Російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області

Ракета РФ зруйнувала приватний будинок у Київській області. Фото: ДСНС Київської області

На Київщині рятувальникам довелося ліквідувати наслідки російської ракетної атаки, після якої було зруйновано приватний житловий будинок. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.







«В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні вранці відбулася атака ракетами різних типів, які на фінальному етапі майже одночасно досягали цілей, пише Monitor.