Російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області

На Київщині рятувальникам довелося ліквідувати наслідки російської ракетної атаки, після якої було зруйновано приватний житловий будинок. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
«В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вранці відбулася атака ракетами різних типів, які на фінальному етапі майже одночасно досягали цілей, пише Monitor.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях