Безугла заявила, що Сирський може готувати виведення ЗСУ з Курської області

За три місяці операції українських військ у Курській області російська армія втратила понад 20 тисяч військових убитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у фейсбук у середу, 6 листопада.

«За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранено – 12220, полон – 717», – написав він.

За словами Сирського, було знищено 1101 одиницю озброєння та військової техніки росіян. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ та 659 одиниць автомобільної техніки.

Головнокомандувач зазначив, що наразі Росія зосередила на Курщині 45 тисяч військових і намагається збільшити їхню кількість.

«Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї», — наголосив головком.

Сирський нагадав, що росіяни хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області.

«Це має стати продовженням російської операції у Харківському напрямку. Саме тому було ухвалено рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію супротивника в Курській області», — пояснив він.

Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає звіт головкома підвідом для виведення підрозділів ЗСУ з Курської області.

«Сирський зробив підвід для виведення [українських] військ із Курської області. Тільки він так і не уточнив, скільки територій у Донецькій та Харківській областях було "віддано" росіянам за цей час та скільки українських громадян загинуло. Може, Олександре Станіславовичу, Ви особисто там залишитеся? Свої заберуть, а ми хоч зітхнемо з полегшенням», — написала Безугла у фейсбук.