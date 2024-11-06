У Костянтинівській громаді під'єднали до тепла лише дві лікарні та 6 «Пунктів незламності»

Житлові будинки у Костянтинівській громаді Донецької області досі залишаються без теплопостачання. При цьому, дві лікарні та 6 «Пунктів незламності» вже заживили. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, відсутність тепла викликана кількома факторами, зокрема складною ситуацією з безпекою, значними пошкодженнями будинків та перебоями з водопостачанням.



«Водночас нам вдалося забезпечити опалення для 2 закладів охорони здоров'я та 6 «Пунктів незламності» в громаді», — зазначив він.



Начальник Донецької ОВА додав, що питання про відновлення опалення буде розглянуто знову, коли ситуація у громаді покращиться та зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств.



Раніше ми писали, що у ГВА розповіли, скільки будинків у Краматорську та Слов'янську підключили до опалення та які є проблеми.