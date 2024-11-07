Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В Україні загинув російський генерал, який організував у Донецьку катувальню — ЗМІ

07 листопада 2024, 21:15

В Україні загинув російський генерал, який організував у Донецьку катувальню — ЗМІ

Павло Клименко. Фото: соцмережі Павло Клименко. Фото: соцмережі

В Україні загинув російський командир 5 донецької мотострілецької бригади. Він організував тортури в Донецьку, а його бойовики імовірно вбили американця Рассела Бентлі.

На війні вбито генерал-майора Павла Клименка, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка (спочатку — батальйон «Оплот» при угрупуванні «ДНР»). Повідомлення про загибель Клименка опублікували російські військові пабліки.

Видання «Важливі історії» пише, що загибель Клименка у коментарях до посту підтвердили його сестри.

Це 13 повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні проти України. Лише вісім із них підтверджено владою РФ.

Клименко — уродженець Ставропілля, який служив до вторгнення в Україну в окупованому Криму.

Він отримав звання генерал-майора у травні 2024 року. А за місяць до цього підопічні Клименка вбили громадянина США, колишнього бойовика Рассела Бентлі. Після вбивства його тіло підірвали, намагаючись замістити сліди. Наразі четверо військових бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі. За словами вдови американця Людмили, обвинувачені планують заново підписати контракти та повернутися на фронт.

У квітні цього року російські військові із бригади Клименка запитали незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Він хотів демобілізуватися по здоров'ю, проте потрапив до тортур 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати у закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами.

За даними видання ASTRA, Клименко організував тортури для російських військовослужбовців на території покинутої шахти в Петрівському районі Донецька. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню та виплати за поранення (іноді для цього вони ранять бійців самі). Також, за повідомленнями донецьких правозахисників, командування 5-ї бригади оформляло доручення на «своїх людей» і забирало собі виплати навіть за загибель військових. Також там під тортурами змушують військових із тяжкими пораненнями йти на штурми.

ТЕГИ

Люди
Російські військові Павло Клименко
Місця
Донецьк

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
20:50
«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини
18:09
«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
усі новини
21:15
В Україні загинув російський генерал, який організував у Донецьку катувальню — ЗМІ
20:49
ЗСУ вже вступали у бій із військовими з КНДР — Зеленський звернувся до європейських лідерів
20:23
Понад 40 кримських політв'язнів гостро потребують медичної допомоги — омбудсмен
19:20
Масований удар РФ по Запоріжжю: що відомо (оновлено)
19:03
На Донеччині вже відкрили 135 пунктів обігріву
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
17:37
Біля Кремінної прикордонники ліквідували 15 російських окупантів
17:28
«Як щури побігли»: СБУ повідомила про підозру мешканці Макіївки, яка зняла скандальне відео на Київському вокзалі
17:26
Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені
16:59
На Гугл-картах більше не відображаються військові об'єкти України — ЦПД
16:57
Атакують FPV-дронами: в ОТУ «Луганськ» розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
16:25
Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи
16:00
Під Кураховим ЗСУ знищили п'ять російських БТРів
15:58
Три нафтопереробні заводи в Росії частково припинили роботу — СЗР
15:55
Поліція встановила ще двох російських убивць мирних мешканців Бучі
15:42
Рятують поранених, вивозять тіла загиблих — як відбувається евакуація в районі Лимана на Донеччині ►
15:34
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
15:33
Україна відновить польоти з «Борисполя» і «Львова» до січня 2025 року
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Масований удар РФ по Запоріжжю: що відомо (оновлено)
07 листопада, 19:20
Наслідки масованого удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА. Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
07 листопада, 15:34
Бронетехніка та піхота армії РФ на Східному напрямку. Фото: кадр із відео На бронетехніці пробивалися до укріплень: десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку
07 листопада, 12:08
Удар по штурмовій групі ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили прорив російських військ під Покровськом: знищена штурмова група окупантів
07 листопада, 09:48
Рятувальники знайшли тіло загиблого після удару РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумської області Авіація РФ вдарила по Сумщині: рятувальники знайшли тіло загиблого
07 листопада, 09:00
Декілька районів Воронезької області Росії були атаковані дронами. Ілюстративне фото Дрони атакували кілька районів Воронезької області РФ
07 листопада, 08:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір