В Україні загинув російський генерал, який організував у Донецьку катувальню — ЗМІ

Павло Клименко. Фото: соцмережі

В Україні загинув російський командир 5 донецької мотострілецької бригади. Він організував тортури в Донецьку, а його бойовики імовірно вбили американця Рассела Бентлі.



На війні вбито генерал-майора Павла Клименка, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка (спочатку — батальйон «Оплот» при угрупуванні «ДНР»). Повідомлення про загибель Клименка опублікували російські військові пабліки.



Видання «Важливі історії» пише, що загибель Клименка у коментарях до посту підтвердили його сестри.



Це 13 повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні проти України. Лише вісім із них підтверджено владою РФ.



Клименко — уродженець Ставропілля, який служив до вторгнення в Україну в окупованому Криму.



Він отримав звання генерал-майора у травні 2024 року. А за місяць до цього підопічні Клименка вбили громадянина США, колишнього бойовика Рассела Бентлі. Після вбивства його тіло підірвали, намагаючись замістити сліди. Наразі четверо військових бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі. За словами вдови американця Людмили, обвинувачені планують заново підписати контракти та повернутися на фронт.



У квітні цього року російські військові із бригади Клименка запитали незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Він хотів демобілізуватися по здоров'ю, проте потрапив до тортур 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати у закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами.



За даними видання ASTRA, Клименко організував тортури для російських військовослужбовців на території покинутої шахти в Петрівському районі Донецька. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню та виплати за поранення (іноді для цього вони ранять бійців самі). Також, за повідомленнями донецьких правозахисників, командування 5-ї бригади оформляло доручення на «своїх людей» і забирало собі виплати навіть за загибель військових. Також там під тортурами змушують військових із тяжкими пораненнями йти на штурми.