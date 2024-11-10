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Російські військові розстріляли беззбройного бійця ЗСУ

10 листопада 2024, 08:57

Російські військові розстріляли беззбройного бійця ЗСУ

Російські окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Скріншот відео Російські окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Скріншот відео

Російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського бійця. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 9 листопада.

«У окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке розповсюджується у мережі», — написав він.

Омбудсмен додав, що надіслав листа Міжнародному Комітету Червоного Хреста та ООН.

«Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. Якщо не реагувати на це, злочини повторюватимуться. Безкарне зло завжди повертається», — заявив Лубинець.

Увага! Відео містить сцени жорстокості

Раніше в мережі з'явилося нове відео, де, ймовірно, російські військові допитують пораненого українського полоненого. Чоловік каже, що він із Сумської області, після цього бійці ЗС РФ запитують у нього, де решта українських солдатів.

Потім один із військовослужбовців РФ кілька разів стріляє в українця, хоча інші російські солдати закликали його цього не робити. «Не треба, командире, не треба, Толя», — звертаються за кадром до стріляючого.

Де і коли було записано це відео — невідомо.

Нагадаємо, 23 жовтня о 17:17 військові ЗС РФ під час наступу на позиції ЗСУ у районі міста Селидове захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

Крім того, 1 листопада о 14:00 російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий військовий злочин. Під час штурму укріплень ЗСУ до росіян потрапили в полон троє українських бійців, після чого їх розстріляли з автоматів.

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