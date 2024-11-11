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«Росіяни штурмують з півночі, півдня та сходу»: ситуація навколо Курахового погіршується – DeepState

11 листопада 2024, 18:00

«Росіяни штурмують з півночі, півдня та сходу»: ситуація навколо Курахового погіршується – DeepState

Ситуація поблизу Курахового Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Курахового Фото: карта DeepState

Продовжує погіршуватись ситуація навколо міста Курахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Російська армія продовжує реалізацію свого масштабного плану «огортання» міста, заходячи з флангів. Окупанти, посиливши тиск із нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони України. І цей процес лише набирає обертів. На сьогодні росіяни штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де росіянам важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 «Запоріжжя-Донецьк» і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.

З півдня рух здійснюється за напрямком Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійними тиском і втратами, але війська Росії мають просування. Від лінії бойового зіткнення до траси залишається близько 10 кілометрів, а фортифікаційні споруди в цьому районі залишають бажати кращого.

З півночі загарбники зосередили свою максимальну увагу на селі Сонцівка, мали спроби успішного заходу до самого населеного пункту, але поки що Силам оборони вдається знищувати піхоту. Постійний тиск малими групами, які у разі виживання намагаються сховатися з метою накопичення, дається взнаки й рано чи пізно дасть можливість росіянам закріпитися. Паралельно з цим йдуть активні спроби армії РФ «долазити» до селища Старі Терни та села Берестки.

«Східна сторона штурмових дій також дається з успіхом окупантам, які забираються на східні околиці міста і намагаються насичуватися і закріплятися. Тут як спроба додаткового тиску і відволікаючого маневру працює для росіян безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з українського боку. І можна нескінченно подавати звіти про «повний контроль міста в межах його кордонів», але ситуацію це не змінить», – заявили у DeepState.

Водночас несприятлива ситуація складається в «кишені» в районах Антонівки-Катеринівки-Єлизаветівки, оскільки російські війська ще більше активізувалися і постійно наступають на позиції українських військових. При виході росіян на трасу Н15 ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування.

«Маємо ще раз нагадати, що брехня нас усіх погубить, але навіть у залученні додаткових ресурсів, які прибувають до району Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще не взяти під контроль проблему з флангами, то незабаром вона перетвориться на чергову катастрофу», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що в ОВА підтвердили пошкодження дамби Курахівського водосховища, це несе загрозу для мешканців двох областей.

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