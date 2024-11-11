«Штурмували б на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках»: Сирський назвав задачу ЗСУ у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Важливість Курського напрямку не можна недооцінювати з огляду на кількість російських військ, які там зосереджені. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, якби не стійкість українських воїнів, ці десятки тисяч окупантів із найкращих російських ударних частин штурмували б позиції ЗСУ на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.



«Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутися вглиб території, яку ми контролюємо. Наше завдання на цьому напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі», – розповів головком.

Нагадаємо, що Сирський ухвалив рішення про суттєве посилення Курахівського та Покровського напрямків.