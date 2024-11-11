Путін присвоїв звання Герой Росії ліквідованому генералу, який організував тортури в Донецьку

Похорон ліквідованого генерала РФ Павла Клименка. Фото: окупаційна адміністрація Севастополя

Глава Кремля Володимир Путін посмертно присвоїв звання Герой Росії командиру 5-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, генерал-майору Павлу Клименку. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.



За його словами, сьогодні, 11 листопада, російського генерала поховали.



«Клименко загинув під час виконання бойового завдання у Красногорівці на Донецькому напрямку», – заявив Развожаєв.

Нагадаємо, що Клименко загинув 6 листопада внаслідок атаки FPV-дрона.



Саме він вважається організатором «концтабору» для російських військовослужбовців на території покинутої шахти у Петровському районі окупованого Донецька. Там під тортурами військових РФ змушують віддати командирам платню та виплати за поранення.