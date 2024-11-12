У США показали машину для винищення дронів без участі людини

Машину зі штучним інтелектом для винищення безпілотників представили у США. Фото: Defense Post

Міністерство оборони США показало автономний кулемет Bullfrog із нейромережами, призначений для винищення безпілотних літальних апаратів. Йому не потрібний радар і майже не потрібна людина. Про це пише Baza.

Зазначається, що американська компанія Allen Control Systems (ACS) представила роботизоване обладнання Bullfrog для відстрілу БПЛА.

Bullfrog – це невелика вежа масою близько 180 кілограмів, де знайшлося місце для кулемета М240 (максимальна ефективна дальність, заявлена виробником – 1800 метрів), електронно-оптичного датчика та комп'ютера зі штучним інтелектом для пошуку та наведення на ціль.

Як кажуть в ACS, фахівці познайомилися з досвідом стрілянини по дронах у актуальних військових конфліктах, у тому числі на війні в Україні, і зробили висновок: маленькі, швидкі та юркі цілі на пристойній висоті залишаються непосильним завданням навіть для найкращих стрільців. Тому Bullfrog розраховує всі поправки самостійно — від оператора потрібно лише натиснути кнопку, щоб підтвердити намір пострілу. Хоча, за словами інженерів, людина для роботи з Bullfrog зовсім не потрібна.