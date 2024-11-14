Ніч у Дніпропетровській області пройшла спокійно, без обстрілів

Ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно, без обстрілів окупаційної армії. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Такі звістки додають сил. А в той самий час нагадують про складний шлях – пройдений і той, що попереду», - написав він у телеграм.



Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також зазначив, що в жодній із громад Дніпропетровщини обстрілів не було зафіксовано.



Нагадаємо, 11 листопада 2024 року, Росія атакувала Кривий Ріг, внаслідок удару було пошкоджено п'ятиповерхівку.