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«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» українським морпіхам: окупанти їх звинувачують в «обстрілах» Донеччини

11 листопада 2024, 20:24

«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» українським морпіхам: окупанти їх звинувачують в «обстрілах» Донеччини

«Засуджені» окупантами українські морпіхи. Фото: кадр із відео «Засуджені» окупантами українські морпіхи. Фото: кадр із відео

Фейковий «Верховний суд ДНР» ухвалив «вирок» військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.

Дениса Сивця, Юрія Галацького, Леоніда Булаву, Ігоря Жаренка, Семена Беляка, Ярослава Божкова, Павла Бея та Віталія Кириленка загарбники визнали «винними в обстрілах» населених пунктів Донецької області.

«У період з березня по квітень 2022 року, перебуваючи в місці дислокації в Маріуполі та виконуючи злочинні накази вищого керівництва, підсудні здійснили численні постріли з мінометів по газорозподільній та насосній станціях. Внаслідок обстрілів критично важливі об'єкти життєзабезпечення отримали пошкодження, а їх власникам було завдано значної матеріальної шкоди. Під час слідства фігуранти визнали свою провину», – заявили у російському Слідкомі.

Так званий суд «засудив» Сивця до покарання у вигляді 17 років позбавлення волі, Галацького та Кириленка – 16 років, Булаву, Беляка, Божкова та Жаренка – 15 років 6 місяців, Бея – 15 років 3 місяців. Покарання вони відбуватимуть у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у травні «Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» військовим ЗСУ, окупанти їх звинувачують «у замаху на вбивство».

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