«Один із найбільших і найважчих»: українська армія відбила штурм військ РФ на Сіверському напрямку

Колона бронетехніки окупантів на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 3-го батальйону оперативного призначення «Свобода» бригади НГУ «Рубіж» відбили один із найбільших і найважчих штурмів на Сіверському напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



За його словами, танки, бронетехніка та піхота одночасно пішли у наступ по лінії бойового зіткнення.



«Але ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції», – заявив командувач НГУ.

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