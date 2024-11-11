Армія РФ готує найманців з Африки та Куби в окупованому Криму — АТЕШ

Полігон РФ для найманців. Фото: АТЕШ

Російська армія проводить підготовку найманців із країн Африки та Куби на полігоні «Козачий» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у спротиві українців «АТЕШ».



Зазначається, що під час постійної розвідки агенти з'ясували, що на полігоні «Козачий» у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби.

Місце розташування полігону РФ для найманців у Криму. Фото: АТЕШ

«Полігон належить 810 бригад морської піхоти. Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів. Щобільше, на тому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії"», — підтвердили в «АТЕШ».



Військовий рух українців та кримських татар у Криму додає, що таким чином окупанти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ.



Раніше стало відомо, що Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів.