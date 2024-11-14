У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти

У Луганську російські окупанти збудують полігон, де навчатимуть молодь управлінню БПЛА. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, полігон планують відкрити на базі Центру військово-спортивної підготовки «Воїн», який діє у місті з 2024 року.



«За цей час відповідні курси завершили понад 500 юнаків та дівчат, ще 300 – продовжують навчання. Діти та підлітки проходять військову підготовку, опановують навички тактичної медицини, здійснюють управління безпілотниками. Організована і практична частина занять, під час якої молодь на облаштованих майданчиках запускає моделі БПЛА та виконує поставлені завдання. Для розширення можливостей навчання відкриють спеціальний полігон», – сказав Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині через свавілля російських військових зростає кількість ДТП.